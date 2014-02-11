Столкновение двух машин и пассажирского автобуса №5 произошло на улице Гагарина, в районе ТЭЦ. -Я выехал на встречную полосу, чтобы объехать притормаживающий впереди автомобиль, - сообщил хозяин автомашины Toyota Land Cruiser Prado. – Не справившись с управлением, врезался в Hyundai Sonata, а еще зацепил автобус, двигавшийся в сторону центра. В результате аварии на мосту образовалась огромная пробка. На место ДТП прибыли сотрудники УАП ДВД ЗКО для возобновления движения и выяснения причин аварии. По словам сотрудника УАП ДВД ЗКО, предположительно виновником аварии является водитель Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавших и жертв нет.