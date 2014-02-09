Фото с сайта altaynews.kz Фото с сайта altaynews.kz Финансовые полицейские возбудили уголовные дела на главных бухгалтеров трех детских садов города по обвинению в присвоении и растрате государственных средств на общую сумму в 85 млн. тенге. Как сообщили в пресс-службе финансовой полиции, в отношении главного бухгалтера ГККП "Дошкольное образование "Аққайын" возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.4, п.б - присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Женщина обвиняется в том, что в 2008-2013 годах не перечисляла на расчетный счет госпредприятия деньги, поступившие от родителей за услуги детского сада, тем самым похитила 16 млн. тенге государственных средств. Уголовные дела по этой же статье возбуждены в отношении главбуха ГККП "Дошкольное образование "Орман Ертегі" и "Дошкольное образование "Қонжық", которая совершила аналогичные хищения на общую сумму 69 млн. тенге. Источник: ИА "Казинформ"