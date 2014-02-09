Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Чтобы хорошо зарабатывать в Актюбинской области, нужно быть… иностранцем. Теплые места покупаются и продаются, а загружать себя трудовыми обязанностями люди отказываются даже за 150 тысяч тенге, пишет "Караван". Работать участковыми полицейскими – стало хлопотно. Они получают по 150 тысяч тенге. Но участкового полицейского пугают бесконечные обязанности: ходи по территории и больницам, если люди поступают с травмами, а с 18 до 23 часов сиди в опорном пункте и отвечай наряду с оперативниками за раскрытие преступлений. Видимо, из-за этого 20 рабочих мест участковых по Актюбинской области пустует. По отчетам департамента статистики, в Актюбинской области 1 200 счастливчиков, которые получают в среднем по 320 тысяч тенге в месяц. Это работники компаний по транспортировке нефти. В сфере обслуживания воздушного транспорта средний оклад – 240 тысяч тенге. Приличные зарплаты и в местном филиале Нацпалаты “Атамекен”. У пресс-секретаря – от 200 до 300 тысяч тенге. Что уж говорить о руководстве… А еще рабочие места и покупаются, и продаются. 9 и 22 января кадровик воинской части КНБ взял 125 тысяч тенге за трудоустройство. Всё бы прошло тихо, но не удалось кадровику предоставить рабочее место. И все же лучше всего живется на актюбинской земле иностранцам. Нет, не гастарбайтерам-нелегалам, вкалывающим на стройках. А тем, кто сидит на нефтяных качалках. Причем себе любимым иностранцы платят намного больше, чем казахстанцам. По данным департамента труда, разница в оплате труда местных и забугорных специалистов на одних и тех же местах составила в “Алтиес Петролеум” 1 миллион 800 тысяч тенге, в “М-Техсервис” – 580 тысяч тенге, “Сагиз Петролеум” – 490 тысяч тенге. Так, местному шефу по производственной части “Алтиес Петролеум” платили 790 тысяч тенге. Зато работа его замначальников из-за бугра составляла 2 миллиона 660 тысяч тенге.