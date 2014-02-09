Фото с сайта www.amgholidays.net Фото с сайта www.amgholidays.net Аким города Ерхан УМАРОВ рассказал, что для организации системной ежегодной посадки деревьев привлекли компанию из города Алматы. – Компания завершает разработку концепции озеленения города. По концепции уже в текущем году начнут посадку зеленых насаждений. Основной упор будут делать на посадку крупномерных деревьев лиственных пород, - говорит аким города Актобе Ерхан УМАРОВ. Градоначальник на отчете перед населением рассказал, что за последние четыре года в Актобе высадили 16 тысяч деревьев, приживаемость составила 80%. - Не прижившиеся саженцы пересаживаются подрядными организациями по гарантийным обязательствам, - говорит Ерхан УМАРОВ. На территории  города в прошлом году высадили цветники на площади свыше 15 тысяч квадратных метров,  газонную траву - на площади более 62 тысяч квадратных метров. Глава города поднял проблему полива газонной травы. До сих пор ее поливали специальные машины, которые привозили воду. В этом году власти собираются построить в нескольких скверах автоматизированную спринклерную систему полива.