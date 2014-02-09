- По данным «Казгидромета», анализ выпадения осадков за предыдущие годы показал, что за весь зимний период 2011-2012 годов выпало 25 мм осадков, за период 2012-2013 годов 65,7 мм, а с наступлением зимнего периода по 1 февраля текущего года уже выпало 102,2 мм осадков, - сообщил аким города Актобе Ерхан УМАРОВ. - Среднегодичная норма выпадения осадков за январь составляет 14 мм, а по факту выпало 53,6 мм, что привышает норму почти на 400%. В рамках зимнего содержания и подготовки к противопаводковым мероприятиям, подрядные организации приступили к усиленному вывозу снега с магистральных улиц, из частного сектора. Особо затопляемыми считаются районы Москва, ряд улиц Курмыша, Шанхая, ГМЗ. Ежегодный вывоз снега проведут и в текущем году. По словам главы города, большое внимание уделяется содержанию и устройству ливневых каналов, протяженность которых составляет 4220 погонных метров. Завершаются работы по устройству систем водоотведения на улицах Шайкенова и Иманова. В текущем году планируется проведение капремонта системы водоотведения улиц Ломоносова, Алтынсарина и других улиц города.