Иллюстративное фото с сайта www.sostav.ru Иллюстративное фото с сайта www.sostav.ru В Великобритании за хранение снимков с жесткой порнографией арестовали троих сотрудников специального отдела полиции, охраняющего резиденцию премьер-министра. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальное заявление Скотланд-Ярда. Полицейских взяли под стражу еще 19 декабря 2013 года, однако журналистам об этом рассказали только сейчас. Имена арестованных не называются. Также следователи еще не решили, какое именно обвинение предъявить этим сотрудникам. Запрещенные снимки нашли в телефонах полицейских. Откуда они взяли порно, не уточняется. Сейчас файлы находятся на экспертизе. Представитель Скотланд-Ярда при этом отметил, что среди найденных снимков не было детской порнографии. Арестованные полицейские работали в отделе по обеспечению безопасности дипломатов (Diplomatic Protection Group). Помимо резиденции главы британского правительства, это подразделение охраняет штаб-квартиру полиции, а также сопровождает иностранных дипломатов, работающих в Лондоне.