Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился своими впечатлениями о преобразившейся столице Игр-2014 с автором и ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым. "В конце лета побывал здесь, имел возможность на вертолете облететь все объекты, потом зайти посмотреть ход строительства в горах, в Красной Поляне, и все деревни, — рассказал казахстанский лидер. — Скажу как человек, руководивший строительством города (Астаны), что сделана колоссальная работа. Сочи преобразился, и Россия приобрела мощный курортный город, которым может гордиться". О больших делах всегда всякое говорят, отметил Н.Назарбаев. "Меня тоже всегда обвиняли, что на Астану много денег тратится и так далее. Сегодня Астана стала донором бюджета Казахстана. Объем произведенной продукции в Астане превысил те затраты, которые были. То, что в новых условиях у России появился такой город, очень здорово", - сказал президент РК. Н.Назарбаев сообщил о встрече с мэром Сочи. "Он сказал, что городские коммуникации, которые не ремонтировались десятки лет, отопительная водопроводная системы, канализация — все приведено в порядок. Теперь этот город будет притягивать", - сказал президент РК. Глава Казахстана отметил, что приехал поддержать Россию, Владимира Владимировича Путина, который лично вложил в эту Олимпиаду все, что мог. "Он, как мы помним, поехал во время голосования в Латинскую Америку. Непросто взять город Сочи, который все же южный, и сделать такую конфетку, в горах построить такой комплекс! Это уникально. Все сызнова сделано", - сказал казахстанский лидер. "Это останется потомкам. Это и есть богатство России,  это будет ее гордостью. И мы, казахстанцы, будем сюда ездить, отдыхать и зимой, и летом. В Сочи есть и море, и горы. Это уникальное место. Желаю хорошего проведения Игр и побед олимпийцам", - заключил Назарбаев. Источник: Вести.Ru