Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Политолог Айдос Сарым уверен, что страновой ребрендинг Казахстану необходим, пишет газета "Мегаполис". "Тот контракт, который был заключён между гражданами и государством в лице нынешней власти, уже заканчивается. Те лозунги, которые были в конце 80-х – начале 90-х, те программные цели и задачи, которые обеспечивали на тот момент гражданский мир, социальную стабильность – они, к сожалению или к счастью, перестают быть действенными. И такие идеи, как Мәңгілік ел, Қазақ елі, ориентированы на большинство населения, на казахов, которые сегодня уже явно выражают несогласие с той ролью, которую играет язык, с двоякой политикой, которая ведётся в отношении национального государственного строительства. И это состояние более опасно, с точки зрения межнационального согласия, нежели вот эти дискуссии про переименования", – считает политолог. При этом одной смены "вывески", уверен он, недостаточно. "То есть если говорим, что мы новая страна и хотим отличаться от других "станов", то нужно развивать нормально экономику, бороться с коррупцией, улучшать бизнес-климат и очень много таких вещей сделать", – говорит политолог. По мнению Айдоса Сарыма, возможное переименование Казахстана не приведёт к расколу населения. "Если до сих пор больших расколов не было, я не думаю, что именно переименование способно разделить казахстанское общество. Если мы говорим: одна страна, одна нация, одно государство, то должна быть единая идентичность. У нас транзитный период, постсоветский, слишком затянулся. Был известный итальянский политик Мадзини, который говорил: "Каждая нация является государством, и только одно государство есть у всей нации". У нас же получается куча идентичностей: и советского периода, и постсоветского, и нового. Даже бывший премьер-министр Масимов говорил, что 50% населения Казахстана живёт под российским "информационным зонтиком". Для этой части населения важнее, что творится с певицей Жанной Фриске, нежели то, что у нас случилась трагедия, когда умерла поэтесса Фариза Онгарсынова. Кто для этой нации важен – Фриске или Онгарсынова?! – негодует политолог. Что касается возможного названия жителей переименованного Казахстана, то, по мнению Айдоса Сарыма, именоваться они должны казахами. "Мало кто в мире говорит "казахстанский спортсмен" или "казахстанский министр", чаще звучит "казахский спортсмен", "казахский министр". Это нормально. Казахстан само по себе означает "страна казахов". И этим всё сказано. Внутри страны каждый может сохранять свою этническую принадлежность, быть русским, украинцем, но все жители страны являются казахами. Это уже не этническое образование – это название нации", – уверен политолог. "Конструкция обоснования при этом может быть очень простой. Кто у нас президент? – Ел басы. Чем он руководит? – Елем", – говорит политолог и предлагает считать тему ребрендинга зондажем общественного мнения. Кстати, самому Сарыму в случае ребрендинга более близко название "Казахская Республика".