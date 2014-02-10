Фото с сайта russian.rt.com Фото с сайта russian.rt.com Неизвестный мужчина 9 февраля устроил стрельбу в храме Воскресения Христова в Южно-Сахалинске. В результате погибли два человека, еще шесть получили ранения, сообщает lenta.ru Об этом сообщается на сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Стрельба произошла в 14:00 по местному времени (7:00 по московскому). Среди погибших оказалась служащая храма Людмила Пряшникова и прихожанин, чья личность еще не установлена. Стрелявшего мужчину задержали на месте преступления. Ни его имя, ни мотивы пока неизвестны. Храм Воскресения Христова является главным собором местной епархии. Как сказано на его сайте, храм вмещает до 450 человек.