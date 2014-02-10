Иллюстративное фото с сайта www.major-auto.ru Иллюстративное фото с сайта www.major-auto.ru По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК, за 2013 год в республику было импортировано 75,5 тыс. легковых автомобилей на общую сумму $1,3 млрд. По сравнению с итогами 2012 года ввоз данной категории товара увеличился на 23,0 тыс. автомобилей и на $308,8 млн., что соответственно составляет 43,7% и 31,9%. Первое место в рейтинге традиционно занимает Япония, откуда в 2013 годы в РК прибыло 18,2 тыс. легковых автомобилей, что на 10,8% больше показателя 2012 года. В денежном выражении объем импорта данной категории товара составил в отчетном периоде $569,1 млн., что на 13,5% превышает объемы 2012 года. Второе место в рейтинге занимает, как ни странно, Узбекистан, экспортировавший в нашу республику за январь-декабрь 2013 года 15,9 тыс. легковых автомобилей, превысив показатель 2012 года на достаточно небольшие 1,1%. При этом, в денежном выражении объем импорта авто из Узбекистана составил $100,0 млн., показав рост на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. . Замыкает тройку США, откуда в Казахстан в 2013 году было экспортировано 11,9 тыс. легковых автомобилей на общую сумму $127,1 млн. Необходимо отметить значительный рост импорта из США по сравнению с 2012 годом – в 2,9 раза выросло значение показателя по количественному срезу и на 67,5% по стоимости. Из Кореи в Казахстан по итогам 2013 года было ввезено 10,2 тыс. легковых автомобилей, зато общей стоимостью $154,3 млн. По сравнению с 2012 годом объем импорта в РК корейских автомобилей вырос, причем значительно – на 78,8% вырос объем по количеству авто и на 64,0% по стоимости. auto0902 copyИсточник: КурсивЪ