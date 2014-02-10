Фото с сайта rus.azattyq.org
Президент не против переименования Казахстана в Казак Елi, но только если на это согласится народ.
По его мнению, из названия следует убрать частицу "стан".
Реакция не заставила себя ждать, и мнения разделились.
Независимый политик Амиржан Косанов в интервью kursiv.kz
отметил, что "Қазақ елі" - сакральное понятие для каждого казаха.
"Хотел бы пожелать противникам идеи относиться с пониманием к естественному процессу возрождения национального самосознания казахов на своей исторической Родине и не кидаться в крайности. В то же время, весьма возможно, что эта идея является составляющей ранее заявленного проекта патриотического акта "Мәңгілік ел"", - сказал Косанов.
Национал-патриот Мухтар Тайжан заявил, что с переименованием страны ничего принципиально не поменяется.
Всех жителей теперешнего Казахстана нужно будет называть не казахстанцами, а казахами. Будь ты хоть русским, хоть корейцем, хоть украинцем, и любишь нашу страну – все равно будешь называться казахом
"Это предложение ведь не вчера родилось. Мысль уже давно витает в воздухе! Я полностью поддерживаю предложение президента переименовать нашу страну в Казак елi. Казахстан - это название, приближенное к персидскому языку. "Стан" в переводе с персидского – "страна", а Казахстан - "страна казахов". Ну а с новым названием все проще – оно происходит уже от тюркского языка. И получается та же страна казахов, только на тюркском! И вообще, считаю, что если нашу страну все-таки переименуют, то всех жителей теперешнего Казахстана нужно будет называть не казахстанцами, а казахами. Будь ты хоть русским, хоть корейцем, хоть украинцем, и любишь нашу страну – все равно будешь называться казахом", - приводит слова Тайжана Total.kz
.
Петр Своик увидел в инициативе президента "политическое завещание".
Подобная инициатива – это продолжение его же мыслей о национальной идее "Мангилик ел". Послание к народу нынешнего года, я считаю, является продолжением предыдущего Послания "Казахстан-2050". И оба они являются неким "политическим завещанием" Нурсултана Назарбаева. Из этого вовсе не вытекает, что он уже завтра уйдет со своего поста. Но то, что он начал "завещательный" период, это очевидно.
А вот российский историк, главный редактор журнала Российского Института стратегических исследований "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов уверен, что "смена названия – это такие нехорошие шаги по утверждению в Конституции, законодательных актах одного этноса", отмечает сайт "Радиоточка".
"Это поддерживает еще ту нехорошую традицию, когда статья первая декларировала, что Казахстан есть "форма государственности самоопределившейся казахской нации". Вот это - "казахская нация" - тогда заставило напрячься другие этносы, после чего из страны потекли потоки переселенцев. Я думаю, что смена названия имидж страны на международной арене не приукрасит. Корень остается тот же. Убирать из названия слово "республика" нелогично - это просто определение политического строя страны. Достаточно значимых причин я не вижу за исключением одной: в Казахстане любят выступать с различными историческими инициативами, и это также способ отвлечь внимание от других более важных проблем, например, в экономической сфере. Во внешнем мире смена названия вряд ли будет восприниматься положительно. Такие вычурные названия, как правило, воспринимаются просто как чудачество", – считает российский эксперт.
В истории немало примеров, когда переименовывались страны. Однако один из самых положительных опытов, коих не много, – это смена названия Венесуэлы на Боливарская Республика Венесуэла. Интересный факт: буквально за полмесяца до этого в стране была принята новая конституция, которая, по мнению экспертного сообщества, стала наиболее демократичной во всей Латинской Америке, после чего в республике произошли реальные перемены. Страна стала фактически лидером Латинской Америки. Были выплачены все государственные долги, изменилась социальная политика: бесплатное образование, бесплатная медицина.