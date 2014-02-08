- Ко мне ежедневно поступают сводки о ДТП на трассе Уральск-Атырау, - говорит аким ЗКО, - ощущение, что это сводки с войны. На одной из встреч в Казталовском районе ко мне обратился житель с просьбой на новом участке автодороги от Чапаево до Казталовки увеличить количество патрульных машин. Но за каждым полицейского поставить невозможно, и у каждого свой полицейский должен быть в голове. - Вам, наверно, известно, в направлении Казталовского района проходит строительство автодороги республиканского значения, уже около 100 км нового асфальта положили, так вот, в этом году на этой самой дороге было страшное ДТП, - продолжил аким на отчетной встрече в Чингирлауском районе. - В степи, где никого нет, столкнулись 2 машины, в результате погибли 3 девочки из одной семьи. За рулем авто ведь сидят не инопланетяне. Это же наши с вами братья, сестры, так что вопрос о безопасности на дороге должен стоять у каждого человека в голове, нужно дисциплинировать себя, не нарушать ПДД, а вместо увеличения средств на установку дополнительных знаков и камер, лучше эти деньги потратить на другие проблемы в области. На встрече с жителями Чингирлауского района Нурлану НОГАЕВУ вновь задали вопрос о дорогах. - Из 12 районов только к шести есть дороги с твердым покрытием, - сказал НОГАЕВ. - В бюджет ЗКО на ближайшие три года дополнительно выделено 20 млрд тенге: 6 млрд - на 2014 год, 7 млрд - на 2015 год и 7 млрд - на 2016 год. Нам, надеюсь, удастся в этом году завершить дороги в направлении Чингирлауского и Каратобинского районов, а также заасфальтировать все центральные улицы этих районов, так как асфальто-бетонные заводы будут стоять у населенных пунктов и себестоимость дорог, соответственно, уменьшится. По словам акима ЗКО, нужно бросить все силы на дороги в южном районе области: продолжить строительство дороги в направлении Казталовского района и начать строительство дороги от Жанибека до Чапаево, а также планируется в течение трех лет решить проблемы с районными дорогами и покрыть твердым полотном основные дороги в райцентрах.