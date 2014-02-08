Так, адвокат БЕКАРЫСТАНОВА САИТОВ считает, что вина его подзащитного не доказана. Так как все свидетели не указывали на него, БЕКАРЫСТАНОВ не имел никакого отношения к финансовым делам управления спорта. - Мы все убедились, что у БЕКАРЫСТАНОВА не было злого умысла и корыстных целей, - говорит адвокат САИТОВ. - Ни органы уголовного преследования, ни прокуратура не доказали, что мой подзащитный состоял в ОПГ. Выступавшие адвокаты БЕКАРЫСТАНОВА и УНДАГАНОГВА делали упор на то, что их подзащитные были не в курсе творившихся в управлении дел. Что основную ответственность должны понести главный бухгалтер НУРГАЛИЕВА, старшие тренеры, а также тренеры, которые непосредственно занимались составлением фиктивных документов. Адвокаты в один голос заявляют и поддерживают друг друга в том, что версия обвинения в ОПГ не подтвердилась, как и версия о том, что все члены ОПГ - выходцы из Тайпака, не обоснована. - Бекарыстанов намного старше Ундаганова и остальных, он просто не мог пересекаться с ними в Тайпаке и быть знакомыми с ними, - говорит адвокат САИТОВ. - Он получил место работы в управлении, пройдя конкурс, благодаря своему опыту. Адвокат Муслима УНДАГАНОВА Абзал КУСПАН заявил, что прокурор Тамара САРСЕНОВА начинала свой допрос с мягкого шантажа. - Начиная допрашивать свидетелей, она напоминала о последствиях в изменении показаний, и все свидетели пошли на сотрудничество с органами, боялись за свою свободу, так как по отношению к ним была применена статья 65 УК РК - "Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием", - говорит адвокат Абзал КУСПАН. Такой же позиции придерживаются и его коллеги. Судебные прения продолжаются.