- В розничной сети магазинов «Анвар» «Дина» - мука первого сорта - реализуется по 47 тенге за килограмм, - рассказал на отчетной встрече с населением аким города Ерхан УМАРОВ. - Если сравнивать по республике, то на сегодня самая низкая цена составляет 50 тенге за килограмм. Глава города объяснил, что цена муки в 47 тенге достигнута благодаря антиинфляционным мерам. Власти заложили про запас на элеваторах до нового урожая 240 тонн муки. - Это позволит не допустить роста цен на данную продукцию, - убежден Ерхан УМАРОВ. Кроме того, который год подряд в декабре власти города вновь подписали меморандум с предприятиями розничной торговли. Документ предусматривает применение торговой надбавки к исходной цене товара не более 10%. Сегодня картофель в магазине «Анвар» стоит 99 тенге за килограмм. Осенью картофель высокого качества для длительного хранения можно было приобрести по 60-80 тенге за кило. Ерхан УМАРОВ отчитался, что в стабилизационный фонд заложили 1620 тонн картофеля и овощей. - Продукцию стабфонда реализуют на крытом рынке «Табыс» и на коммунальных мини-рынках АО «Ақтөбе Көкөніс», - проинформировал глава города. - Товарная интервенция позволит обеспечить стабильность цен и избежать их скачкообразного роста в зимний период.