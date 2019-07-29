Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказала руководитель проектного офиса «AQJAIYQ – ADALDYQ ALANY» Алия Салиева. - Как стало известно, иногда с сотрудниками полиции можно договориться при нарушении правил дорожного движения на месте. При превышении скорости, по закону, сумма штрафа составляет где-то 20 тысяч тенге, однако на месте некоторые могли рассчитаться, отдав полицейскому 2 тысячи тенге. Но там целый пласт вопросов. К примеру, наш проект выяснил, что когда создали МПС, не заложили в бюджете средства на мойку автомобиля, а свои патрульные машины они должны каждый день за 1,5-2 тысячи тенге мыть сами. Потом низкий лимит бензина - 10 литров в сутки, этого естественно не хватает. Также сотрудники должны сами делать мелкий ремонт. Мне как общественнику представители патрульной службы говорят, как им не брать взятку, если они должны мыть машину и заправляться бензином и прочее. Этот вопрос мы вынесли на заседание проектного офиса «AQJAIYQ – ADALDYQ ALANY», где присутствовало руководство полицейской службы. Чтобы выйти из этого положения, они создали свою мойку на территории департамента полиции. По бензину вопрос, скорее всего, будет пересмотрен в бюджете. Я хотела сказать, что когда что-то создается, то надо все предусматривать. Ну кому хватит на заработанную плату в 70-80 тысяч тенге оплачивать дополнительные расходы. Создаются условия, чтобы патрульный шел на преступление, - сказала Алия Салиева, отметив, что в нашей области МПС является одной из самых коррумпированных служб. Также Алия Салиева отметил, что они не являются правоохранительным органом. Их задача проводить профилактическую работу, чтобы ни бизнес, ни граждане не были подвержены бытовой коррупции.