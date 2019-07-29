Как сообщает департамент агентства по противодействию коррупции по Атырауской области,  на сегодня размер потенциального поощрения «стоит» от 75 до 250 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В Атырау со дня вступления правил в силу антикоррупционная служба поощрила уже 28 человек на общую сумму более 4,1 миллиона тенге, - сообщили в ведомстве. За полезную информацию от граждан по административным делам о коррупционных правонарушениях сегодня платят в размере 30 МРП (1 МРП – 2525 тенге); по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;  по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП и проч. Предусмотрены, в зависимости от степени доноса,  и просто  объявление благодарности. Сегодня  о тех или иных коррупционных правонарушениях можно сообщать  в том числе в антикоррупционный Call-center на номер 1424. Добавим, что получение вознаграждения за сообщение тех или иных фактов коррупции действует с декабря 2015 года. Лина ОЙЛОВА