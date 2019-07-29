Иллюстративное фото из архива "МГ" - В Атырау со дня вступления правил в силу антикоррупционная служба поощрила уже 28 человек на общую сумму более 4,1 миллиона тенге, - сообщили в ведомстве. За полезную информацию от граждан по административным делам о коррупционных правонарушениях сегодня платят в размере 30 МРП (1 МРП – 2525 тенге); по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП; по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП и проч. Предусмотрены, в зависимости от степени доноса, и просто объявление благодарности. Сегодня о тех или иных коррупционных правонарушениях можно сообщать в том числе в антикоррупционный Call-center на номер 1424. Добавим, что получение вознаграждения за сообщение тех или иных фактов коррупции действует с декабря 2015 года.