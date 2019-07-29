Иллюстративное фото из архива "МГ" В кафе у них произошла стычка с компанией парней из другого района. Те вскоре уехали. Мужчины, отмечавшие рождение ребенка своего друга, тоже решили уйти из кафе. Они вышли на улицу, фотографировались на память, в это время, рассказывают очевидцы, подъехала машина, и сидевшие в ней расстреляли парней. Молодой мужчина, отец новорожденной, скончался на месте. Двое других пострадавших находятся в Шалкарской рабольнице с множественными дробовыми огнестрельными ранениями. - Парней доставили около 3 часов ночи. Сейчас состояние остается тяжелым. Мы вызывали из Актобе санавиацию, их оперировали, - рассказали в Шалкарской ЦРБ. Как рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, в 04.33 на телефон 102 дежурной части ОП Шалкарского района поступило сообщение из ЦРБ о том, что из района ТД «Мерей» с различными огнестрельными дробовыми ранениями поступили трое местных жителей, один из них скончался. Полиция по горячим следам установила подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, который дал признательные показания. Спрятанный им на территории стадиона обрез охотничьего ружья 16 калибра изъят. Начато досудебное расследование по ст.99 УК РК «Убийство». Подозреваемый арестован.