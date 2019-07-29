По словам председателя общественного совета города Уральск Бакытжана Нурбаева, на заседаниях они часто рассматривают коррупционные вопросы в строительстве частного жилья, а именно многоэтажных домов на продажу. - Мы несколько раз поднимали этот вопрос. Там очень коррупционные составляющие, потому что есть нарушение всех норм, жилые здания ставят там, где нельзя. Вот вам свежий пример - возле собора есть Храм Святого Николая Чудотворца, там вблизи построили 7-этажный дом. Это грубейшее нарушение, ведь присутствует религиозное направление, там люди приходят на молитву. И мы задаем вопрос архитектуре, почему вы раздаете земли, где невозможно строить по санитарным, по экологическим и архитектурным нормам. Они объясняют это так: в городе нет окончательного генерального плана, поэтому частники покупают участки и строят что попало. Мы обратились в Областной маслихат, чтобы все же вывели генплан, чтобы он был в Уральске, где будет указано, где жилье положено строить, а где нет. Сейчас этот вопрос на стадии решения, - сказал Бакытжан Нурбаев. Также председатель общественного совета дополнил, что также в строительстве много фактов, где допускают нарушения: нет санитарных разрывов между домами, очень близкое расположение от торговых заведений.