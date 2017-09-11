Проект «Безопасность – гарантия стабильности» обсудили за круглым столом в акимате области. В заседании рабочей группы приняли участие представители прокуратуры, управления религии, центра занятости, местной полицейской службы и другие. В прошлом году такой проект был реализован в Актобе под эгидой генеральной прокуратуры, где были задействованы специалисты различных министерств. Этот опыт, по словам заместителя акима области Игоря Стексова, после теракта в Актобе дал положительный результат. Исходя из этого было принято решение реализовать аналогичный проект в ЗКО. - На первом этапе мы хотим охватить шесть районов. Это Акжайыкский, Бурлинский, Жангалинский, Зеленовский, Сырымский, Теректинскийрайоны и город Уральск. Я уверен, что данный проект даст свой положительный результат и в нашей области. В первую очередь это зависит от организаторов, руководителей соответствующих групп и привлеченных специалистов, - заявил заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ. Основная задача – это разъяснительная работа среди населения, чтобы повысить информированность граждан по общественно-политическим, социально-экономическим вопросам и разъяснить населению государственную политику в сфере религии, образования, здравоохранения и так далее. - Также необходимо будет провести информационную работу с женами осужденных за религиозный экстремизм и терроризм, планируются выезды специалистов узкого профиля в области психологии и религии. Я призываю вас всех очень серьезно подойти к реализации данного проекта, - обратился к присутствующим заместитель прокурора ЗКО Тажиден НАЙМАНОВ. Два месяца назад управление по делам религии области уже начали разрабатывать соответствующие алгоритмы действий. Они изготовили буклеты и брошюры, которые будут распространять среди населения, и подготовили видеоролики. Также пригласили знаменитых теологов, и намерены усилить работы по христианской линии. - Мы хотим показать, что проблемы религиозного экстремизма и терроризма не только связаны с религией, есть и социально-экономические причины, есть и другие причины, именно поэтому хотим встретиться с населением, - говорит руководитель управления по делам религий ЗКО Саялбек ГИЗЗАТОВ. А вот сотрудники ДВД области будут проверять объекты, уязвимые в террористическом отношении. - В области у нас 732 объекта, уязвимых в террористическом отношении. 94 первой категории – это особо важные государственные объекты, 73 второй категории – это стратегические объекты, 15 третьей категории – это опасные, производственные объекты, 550 объектов четвертой категории – это места массового скопления людей, - сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ Сроки проведения всех запланированных мероприятий в рамках проекта пройдут с 11 сентября по 10 октября.