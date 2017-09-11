11 сентября при плановом обходе побережья Каспийского моря в районе села Жанбай Исатайского района сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также сотрудниками ДВД Атырауской области были обнаружены незаконные плавательные средства – около 15 байд. На данный момент сотрудниками местных исполнительных органов а также представителями прокуратуры ведется разъяснительная работа среди населения. Как сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области обнаруженные плавательные средства будут изъяты в установленном законом порядке. Напомним, ранее жителям рыбацких поселков, где были обнаружены незаконные рыбацкие плавательные средства предлагалось вести свою деятельность в законном порядке. В частности, 30 марта руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области Сырым Рыскалиев рассказал, что рыбаки должны зарегистрироваться в налоговых органах как индивидуальные предприниматели и заключить официальный договор с производственным кооперативом, куда они будут сдавать выловленную рыбу. Помимо этого, управлением координации занятости и социальных программ Атырауской области был произведен ряд ярмарок вакансий для жителей прибрежных сел под названием «Нет браконьерству». В ярмарках приняли участие представители 7 крупных компаний области, таких как ТОО "Болашак-Атырау", ТОО "Орион Групп", ТОО "Искер Консорциум", ТОО "ККТС", филиал компании "Сичим С.п.А.Казахстан", ТОО "Денхолм-Жолдас", а также филиал компании "Фиркрофт Инжиниринг Сервисез Лимитед". В результате 89 человек были трудоустроены в данные предприятия, 29 человек не пришли на тестирование, 9 отказались от предложенной работы.