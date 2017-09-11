"Спортивные остановки" появились на набережной у "Атырау Акпарат", у центрального ФОКа и у областного акимата . Как рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ, возведение подобных конструкций уже давно практикуются в европейских странах, популяризируя здоровый образ жизни. Необычное название конструкции имеют не случайно - они предназначены для жителей города, совершающих пробежку. Горожане могут делать остановки на данных участках, чтобы позаниматься на тренажерах. – 5 конструкций - это только начало. Если они станут популярными среди населения, установим еще. Предприниматели города активно откликнулись на призыв отображенной в программной статье главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», и вышли к нам с инициативой установки подобных конструкций, – рассказал Азамат БЕКЕТ. Тренажеры очень удобны и компактны – одна конструкция включает в себя сразу несколько приспособлений: турник, брусья, шведскую стенку и перекладину. Также на спортивной установке размещен щит для социальной рекламы.

Напомним, в 2013 году в Атырау повсеместно были установлены более 30 спортивных антивандальных тренажеров. Сегодня они пользуются большой популярностью как среди детей и подростков, так и взрослого населения.