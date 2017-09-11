Эти новшества внедряются в рамках программы “Умный город”. Городские власти призвали на помощь опытных специалистов из финской компании «Бизнес Оулу». Фирма является основным интегратором по внедрению систем общественной безопасности и интеллектуальной транспортной системы. - В городе внедряется система Bus report, которая подразумевает собой диспетчерский пункт для отслеживания за автобусным парком посредством GPS. В тестовом режиме запущен сайт infobus.kz и разработано одноименное приложение для смартфонов, при помощи которого жители города смогут в онлайн-режиме отслеживать передвижение автобусов. Также в данной сфере планируются внедрение электронного билетирования посредством смс, установка «умных» остановок с электронным табло и разъемами для подзарядки мобильных телефонов, - отметил заместитель акима г.Уральска Алтынбек Кайсагалиев. Для удобства пассажиров совместно с компанией 2ГИС реализуется интегрирование городских информационных систем в повседневную жизнь горожан. На остановках города уже установлены 6 информационных стендов. - В этом году по городу было установлено 40 новых остановочных павильонов. Еще 10 мы планируем установить до конца года. На сегодняшний день 327 маршрутных автобусов оборудованы системой GPS. До конца года мы планируем оборудовать 500 автобусов, - заявил Алтынбек Кайсагалиев. Сейчас в Уральске 33 автобусных маршрута обслуживают порядка 500 автобусов, из которых 150 считаются автобусами большой вместимости. В этом году были заменены 108 “ГАЗелей” на микроавтобусы большей вместимости или автобусы.