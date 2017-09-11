Иллюстративное фото с сайта www.politnavigator.net Факт попытки изнасилования малолетнего ребенка был зарегистрирован 17 апреля этого года в пригородном поселке Мирный. 9-летнюю девочку едва не изнасиловал пьяный мужчина. Злоумышленник увидел во дворе у дома играющего ребенка и завлек девочку на кладбище, там он попытался изнасиловать ее. К счастью, девочка смогла отбиться от насильника и убежала домой. Дело в отношении педофила было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области с участием присяжных заседателей. Приговором суда, а также вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.24, ч.4 ст.120 УК "Покушение на изнасилование в отношении заведомо малолетней". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.