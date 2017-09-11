Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстан по ЗКО Мурат ОСПАНОВ рассказал, что в декабре 2016 года и январе этого года было установлено повышение цен на бензин на определенных заправках. - В настоящее время на бензин марки АИ -92 цена составляет от 138 до 147 тенге. Говорить о том, с чем это связано, мы пока не можем, поскольку ценообразование на заправках ГСМ связано в первую очередь со стоимостью закупа бензина. В случае повышения цены закупа бензина АЗС могут правомерно поднять отпускную цену, - сообщил Мурат ОСПАНОВ. По словам Мурата ОСПАНОВА, утверждать обоснованно или необосновано произошло изменение цен можно будет после проведения анализа товарного рынка и окончания расследования. - Если цена была завешена необосновано, данные действия могут быть рассмотрены антимонопольным органом как нарушение административного правонарушения, квалифицирующееся по статье 159 КоАП РК - "Монополистическая деятельность". 6 сентября ДАРЕМ по ЗКО было завершено расследование в отношении четырех поставщиков розничных реализаций ГСМ. Согласно проведенному расследованию, были установлены факты антиконкурентных согласованных действий в установлении и поддержании цен на бензин марки АИ-92, АИ-93. В настоящее время принимается решение по итогам проведенного расследования. Будут составлены административные протоколы, после чего они будут направлены в суд, - пояснил Мурат ОСПАНОВ. Как отметил Мурат ОСПАНОВ, повышение цен было зафиксировано в крупной компании, реализующей ГСМ на территории Уральска. Цена была повышена на 5-10%. Кроме того, продводится расследование в отношении "КазМунайГаз" и "Гелиос".