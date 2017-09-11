Специалисты решили обойтись 25 буквами без специфических знаков, сообщает informburo.kz. Учёные на парламентских слушаниях предложили новый алфавит казахского языка из 25 латинских букв. Если сравнивать с английским алфавитом, в казахском на одну букву меньше (отсутствует "Х"). Латинская буква "H" заменяет сразу две – "Х" и "һ", также и латинская "I" заменяет "I" и "И". Для "Ы" используется знак "Y", для "Й" – "J". Твёрдую казахскую "Ұ" в латинизированном алфавите обозначили как "U", а обычную "У" – как "W". Алфавит Специфические звуки решили на письме обозначать не с помощью диакритических знаков (палочек, точек и т.д.), а двумя буквами (диграфами). Согласно новому алфавиту, так выглядит текст государственного гимна Республики Казахстан.
Алтын күн аспаны Алтын дән даласы Ерліктің дастаны Еліме қарашы Ежелден ер деген Даңкымыз шықты ғой Намысын бермеген Қазағым мықты ғой Менің елім, менің елім Гүлің болып егілемін Жырың болып төгілемін, елім Туған жерім менің – Қазақстаным! Ұрпаққа жол ашқан Кең байтақ жерім бар Бірлігі жарасқан Тәуелсіз елім бар Қарсы алған уақытты Мәңгілік досындай Біздің ел бақытты Біздің ел осындай. Altyn kuen aspany Altyn daen dalasy Erlikting dastany Elime qarashy Ezhelden er degen Dangqymyz shyqty ghoj Namysyn bermegen Qazaghym myqty ghoj Mening elim, mening elim Gueling bolyp egilemin Zhyryng bolyp toegilemin, elim Twghan zherim mening — Qazaqstanym! Urpaqqa zhol ashqan Keng bajtaq zherim bar Birligi zharasqan Taewelsiz elim bar Qarsy alghan waqytty Maenggilik dosyndaj Bizding el baqytty Bizding el osyndaj.
Мобильное приложение QazLatyn по всем вышеописанным правилам переводит набранный кириллицей текст на латиницу за несколько секунд. Приложение уже доступно в AppStore.