По словам Риммы (имя изменено - прим. автора), в 2000 году она вышла замуж за парня, который ее украл. - У меня не было большой любви к моему будущему мужу. Мы встречались какое-то время, а потом он меня украл. В 2000 году мы поженились и жили в поселке в Бокейординском районе. Я работала в школе, а он был безработным. Изредка искал подработку и деньги, которые зарабатывал и пропивал. После свадьбы он стал злоупотреблять алкоголем и избивать меня. В браке у нас родилось трое детей. Сыну сейчас 16 лет, дочке 11 лет и младшему 8 лет. В то время, когда мы жили в одном поселке с его родителями, если у нас начиналась драка, то я убегала к ним и просила помощи. Но они ничего не предпринимали, так как сами боятся его. Потом они уехали в город и бросили меня один на один с мужем-тираном. Мне было стыдно перед родными, и я все время терпела все его издевательства и побои. Бывало, что он меня затаскивал в сарай какой-нибудь или брошенный дом, избивал там и насиловал. Свое насилие он называл наказанием, - с ужасом вспоминает женщина. Пока семья жила в поселке, женщина работала в школе, куда пьяный ревнивый муж ее часто не пускал. - Он постоянно с собой носил нож и обещал меня зарезать. Всегда ревновал меня к кому-то и бил за каждый малейший проступок. Однажды я неправильно брюки погладила и он меня сильно избил, хотя я сразу сказала ему, что переглажу сейчас. Пока мы жили в поселке, я очень много пережила. Я спала под столом, убегала из дома без одежды, даже на работу так уходила, потому что он меня просто не пускал. Жаловаться мне особо некому. Моя мама поначалу приезжала меня поддержать, но он и ее избивал. Один раз даже кисть ей сломал дверью, когда она хотела войти в комнату и помочь мне во время очередного скандала. Мы вызвали фельдшера из медпункта, я попросила зафиксировать побои, но тот побоялся моего мужа и ничего не написал. Вообще у нас поселок небольшой был, и все жители боялись моего мужа, потому что он неадекватный человек. Я даже когда просила кого-нибудь отвезти меня с детьми к маме в соседний поселок за деньги, никто не соглашался, потому что знали, что потом будут проблемы, - рассказывает Римма. В 2016 году женщина подала на развод и ушла от мужа в кризисный центр, но муж постоянно звонил и приходил - вымаливал прощение. Говорил, что изменится и больше не будет таким параноиком как раньше. - Дети постоянно жили в страхе. Когда старший сын был маленький, он приходил со школы, а дома толпа пьяных мужиков. Сидел в уголке и ждал меня с работы. В 2007 году мы переехали в город. Чтобы муж начал работать, я купила ему в кредит "ГАЗель", выплатила половину суммы, но он так и не стал работать, постоянно какие-то отговорки были. Тогда банк забрал машину обратно за долги. А два года назад он вновь меня заставил оформить кредит на строительство дома во дворе его родителей. Я взяла почти 600 тысяч тенге. На них он обещал построить дом, так как до этого времени мы жили во времянке. Часть денег он потратил на фундамент, а оставшиеся еще на что-то. Сейчас я оплачиваю этот кредит, - заявила Римма. Помимо того, что бывший муж Риммы постоянно пил, он стал курить "траву", на которую денег у него безработного не было. Если же жена не давала денег за это он тоже ее бил при детях. Женщина уже две недели живет в кризисном центре с двумя младшими детьми, старший сын находится на соревнованиях в другом городе. - Мне сейчас необходима любая помощь. Я работаю переводчиком казахского языка, но зарабатываю не так много. Еще каждый месяц с моей зарплаты удерживают по 22 тысячи тенге за кредит. Стою в очереди на жилье как бюджетник уже 10 лет, но она пока не подошла. В центре я долго жить не смогу, тем более старший сын остался сейчас с мужем. Он жалеет его и поначалу даже не поддерживал меня мое решение уйти. Сейчас бывший муж постоянно звонит мне, но я не отвечаю. Я его до сих пор боюсь, но то, что я к нему больше никогда не вернусь, это я уже точно решила, - рассказывает расстроенная Римма. - К свои родным я пойти не могу. Муж будет туда приходить, и у родственников будут проблемы из-за меня.