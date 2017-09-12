46-летняя женщина скончалась после того, как поела манты на ужин у себя дома, а ее трое ее детей были доставлены в инфекционную больницу с отравлением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя городского управления охраны общественного здоровья Мадениета ТАНАУОВА, сейчас проходит процедура регистрации в прокуратуре для того, чтобы начать проверку. - Мы намерены проверить возможных поставщиков мясного фарша, который стал источником заражения в семье, где отравились сразу 4 человека. Сказать, какие магазины мы будем проверять, пока не могу. Все данные будут после проверки, - отметил Мадениет ТАНАУОВ.