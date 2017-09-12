«В дополнение к контракту №81 от 31 октября 1997 года 17 сентября 2014 года между Министерством энергетики РК, акиматом Западно–Казахстанской области и компанией “Nostrum Oil & Gas” (ТОО «Жаикмунай») был заключен меморандум. По условиям меморандума и дополнений к нему наша компания осуществляет поставку сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Западно–Казахстанской области в объеме 800 метрических тонн ежемесячно и будет выполнять свои обязательства до 31 декабря 2018 года, – рассказал Коммерческий директор ТОО «Жаикмунай» Аркадий Епифанов. – Мы в полной мере осознаем социальную ответственность компании перед местным населением, и с момента подписания меморандума по настоящее время наша компания безоговорочно исполняет взятые на себя обязательства по поставке сжиженного углеводородного газа на внутренний рынок Западно–Казахстанской области, несмотря на тот факт, что себестоимость продукции превышает отпускную цену, в результате чего растут убытки компании». ТОО «Жаикмунай» осуществляет свою деятельность в Казахстане на основании Соглашения о разделе продукции, заключенного с Правительством РК, согласно условиям которого поставки СУГ на внутренний рынок не входят в обязательства компании. Однако, принимая во внимание потребности региона, с Акиматом области было достигнуто соглашение о поставке 800 метрических тонн СУГ ежемесячно на нужды населения по специальной социальной цене - 30 тысяч тенге за одну метрическую тонну. Как сообщили в ТОО «Жаикмунай», предприятие также ежемесячно выделяет на нужды региона дополнительный объем СУГ, составляющий в среднем 1 320 метрических тонн, по цене, согласованной с акиматом ЗКО. Ранее в текущем году специализированный административный суд г. Уральск обязал ТОО «Жаикмунай» выплатить штраф в размере 5% от дохода по услугам налива сжиженного углеводородного газа. Цена данной услуги формируется независимо от цены, по которой производится реализация сжиженного газа, а сама услуга необходима для доставки продукта местным покупателям. Компании также было предписано внести в пользу государства доход, полученный от продажи СУГ за период февраль–ноябрь 2016 года. Основанием для данного решения послужил тот факт, что введение компанией услуги по наливу при продаже СУГ было квалифицировано Департаментом по регулированию естественных монополий РК и защите конкуренции по Западно–Казахстанской области как злоупотребление монопольным положением на рынке. Предписание суда было исполнено компанией, однако ввиду несогласия с данной трактовкой ситуации в настоящее время ТОО «Жаикмунай» подано ходатайство в Генеральную прокуратуру РК о внесении кассационного протеста на постановления судов первой и второй инстанций. «Нами была достигнута договоренность о том, что дополнительный объем сжиженного газа, поставляемого на местный рынок, будет реализован по коммерческой цене, в результате чего компания выставила счета за услугу по наливу СУГ. Однако даже после введения данной услуги общая стоимость реализации единицы продукции была меньше стоимости ее производства. Таким образом, ТОО «Жаикмунай» никогда не злоупотребляло своим положением на рынке, даже перевыполняя взятые на себя обязательства», – добавил Аркадий Епифанов. Следует отметить, что ТОО «Жаикмунай» работает на казахстанском рынке уже 20 лет, начиная с 1997 года. За это время компания инвестировала в экономику государства более 2 миллиардов долларов США, построив три установки по подготовке газа и железнодорожный терминал, а также в ходе разработки газовых и нефтяных скважин. Благодаря листингу Nostrum Oil & Gas на Лондонской фондовой бирже одним из собственников компании, которой уже владеет более тысячи акционеров, может стать любой желающий. “Nostrum Oil&Gas” (ТОО «Жаикмунай») выражает надежду, что высокая социальная ответственность компании и безупречное исполнение ею всех взятых на себя обязательств по поставкам СУГ на внутренний рынок, а также многолетние инвестиции в экономику государства будут приняты во внимание в ходе рассмотрения ходатайства по вышеупомянутому делу. Регистрационный номер №81 от 31.10.1997г. выдан Государственным комитетом РК по инвестициям. г.Алматы. Новости Компаний.