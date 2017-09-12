Со слов очевидцев, трактор с прицепом врезался в автобус №5, когда тот переезжал перекресток улиц Сырыма Датова и Абулхаир хана на зеленый свет светофора. На момент ДТП в автобусе были пассажиры, трое из них обратились за медицинской помощью. - В аварии пострадали три человека, они обратились в больницу, и после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. По факту ДТП начато административное дело по части 2 статьи 610 КоАП РК - "Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества". По предварительным данным, трактор выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил боковое столкновение с автобусом, - рассказали в местной полицейской службе ДВД ЗКО.https://youtu.be/GLr7bmQgaZA