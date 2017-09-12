1 апреля в частном доме в районе Куреней от отравления угарным газом умер 16-летний подросток Чингис ТЕМИРБУЛАТ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Погибший Чингис ТЕМИРБУЛАТ
Отец погибшего Чингиса ТЕМИРБУЛАТА Бакытжан КУБАШЕВ, вот уже полгода ждет, когда справедливость восторжествует и виновных в смерти его сына накажут.
- Я всю жизнь проработал в органах, на пенсию вышел по выслуге лет. Решил переехать с семьей в город. Устроился на работу сторожем. Купил квартиру в двухэтажном доме в районе Куреней по улице Дамбовый тупик и жил там , - рассказал Бакытжан КУБАШЕВ. – Но в один момент я потерял самое дорогое, что было в моей жизни. Как сейчас помню этот день. Это была суббота. Я пришел домой с ночного дежурства, постучался в дверь, но мне никто не открыл. Моя жена работает воспитателем в детском саду, я подумал, что, возможно, она пошла на субботник. Сходил в детский сад, но там ее не оказалось. Я чувствовал, что что-то произошло, поехал домой уже на такси. Снова попытался попасть в квартиру - залез через окно. Когда поднялся по лестнице на второй этаж, увидел, как мой сын лежит на диване. На лице у него была пена. Потом обнаружил супругу, картина была примерно такая же. Вместе с соседями мы вытащили их тела на улицу и ждали скорую помощь.
Пока мужчина ждал врачей, он все время проверял пульс у сына и жены.
- Через 20 минут приехала скорая. Они мне сообщили, что мой сын и супруга мертвы. Спустя некоторое время приехала еще одна машина скорой помощи, которая экстренно госпитализировала мою жену в больницу в реанимацию, а сына оставили. Его спасти не удалось, - говорит мужчина.
Жена Бакытжана КУБАШЕВА Назгуль до сих пор находится в больнице в состоянии комы.
- Моя жена уже около полугода находится в коме. Врачи говорят, мол, молитесь, возможно, она когда-нибудь придет в себя. Или если у вас есть средства, можете отвезти ее для реабилитации в зарубежные клиники. Больше в этой квартире я жить не смог. Спустя два месяца жену выписали из больницы, и я ее увез в поселок к своей матери. Живу там, ухаживаю за ней 24 часа в сутки. Она до сих пор не знает, что у нее нет сына, - сквозь слезы рассказывает Бакытжан.
Мужчина считает, что трагедия произошла из-за того, что в доме была неправильно поставлена дымоходная труба.
- Когда я покупал квартиру, прежний хозяин меня не предупредил, что дымоходная труба не соответствует нормам. Почти два месяца идет судебное разбирательство. Экспертизой доказано, что ЧП произошло по причине неправильно установленного дымохода. То есть, если труба должна идти вертикально, то в нашем случае небольшой ее участок между этажами был расположен горизонтально, именно в этом месте и произошла утечка газа. Какие-то 30 сантиметров дымоходной трубы лишили жизни моего сына. А моя жена прикована к постели, - с горечью говорит мужчина. – Теперь я требую, чтобы 15 миллионов морального ущерба перевели на специальный счет областной мечети. Пусть на эти деньги в Теректинском районе возведут мечеть, где будут поминать ни в чем не повинных, когда–то погибших детей и близких родственников.
По словам мужчины, в тот день угарным газом отравились и соседи, которые жили этажом ниже. Гульайша КОБЛАНОВА после случившегося находилась два дня в коме, после ей пришлось пройти нелегкую реабилитацию. А ее отец Жумыт КОБЛАНОВ прошел длительный курс лечения.
На судебном процессе прокурор Кайрат ДАУКЕНОВ иск потерпевших частично поддержал. Прокурор запросил в суде взыскать в качестве морального ущерба с бывшего хозяина квартиры Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА по 500 тысяч тенге отцу и дочери КОБЛАНОВЫМ, а Бакытжану КУБАШЕВУ - 3 миллиона тенге. Кроме того, согласно статье 227 УК РК – «Нарушение правил безопасности при введении горных или строительных работ», он запросил лишения свободы для подсудимого сроком на 4 года в колонии общего режима, а подписку о невыезде изменить на содержание под стражей.
Однако адвокат подсудимого Тамара САРСЕНОВА пояснила, что ремонт и смена дымохода была сделана в 2011 году.
– После этого подсудимый жил там со своей семьей еще 4 года, и только в 2015 году он продал квартиру. О нарушениях он не знал, потому что не стал бы подвергать опасности свою семью. К тому же ремонтные работы производил он не сам, а нанимал рабочих по объявлению, и насколько они правильно выполнили работу, подсудимый определить не мог, так как не является специалистом в этой сфере и не компетентен в таких вопросах, - заявила Тамара САРСЕНОВА.
Сам подсудимый Саламат ТЕМИРГАЛИЕВ за все время судебного разбирательства своей вины не признавал. Тем не менее на прениях сторон он попросил прощения у пострадавших.
