По словам водителя пассажирского автобуса № 36, он ехал со стороны ЗКАТУ имени Жангир хана в город. — Я ехал по улице Жангир хана, а «УАЗик» выезжал со строны поселка СМП. Он не пропустил меня и въехал в бок, — рассказал водитель маршрутного автобуса. Водитель «УАЗа», принадлежащего ТОО «Батыс су арнасы», рассказал то же самое, отметив, что за растущими на разделительной полосе деревьями он не увидел автобус, поэтому и допустил столкновение. К счастью, в ДТП никто не пострадал. На месте работают дознаватели.