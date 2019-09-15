В распространенном видео женский голос за кадром рассказывает, что полицейский не пускает ее к дому, возле которого ведутся работы. Девушка уверяет, что полицейский до нее пропустил два автомобиля, а именно ее остановил. Кроме того, забрал у нее ключи от машины. GZVbDR8fUas В это время, не реагируя на знак полицейского остановиться, инкассаторская машина едет дальше, и полицейский бросает в автомобиль свой жезл. - 14 сентября в социальных сетях был размещен видеоролик с участием инспектора службы лейтенанта полиции Дюсенова Н.М., который 13 сентября при несении службы на пешем посту ПП-882 был выставлен по указанию руководства батальона на пересечении пр.Евразия и пр.Назарбаева и осуществлял регулировку дорожного движения с помощью жезла. А именно ограничивал движение транспорта по пр.Назарбаева в сторону ул.Алмазова. Решение об ограничении движения было принято по согласованию отдела автомобильных дорог управления полиции г.Уральска с ТОО «Жайык Жарыгы» и вызвано необходимостью установки металлоконструкции на пересечении пр.Назарбаева и ул.Алмазова для освещения нерегулируемого пешеходного перехода и установки светофорного объекта в период времени с 15.30 до 16.30 от пр.Евразии до ул.М.Маметова по пр.Назарбаева. Однако при исполнении служебных обязанностей инспектор службы Дюсенов Н.М. своими действиями дал повод для обоснованной критики со стороны граждан, тем самым допустив нарушения Правил служебной этики государственных служащих, утвержденных Указом Президента РК за №153 от 29.12.2015 года, а именно отобрал ключи от автомашины марки Volkswagen Passat L 732 HFM у гражданки 1990 года рождения, которая, с ее слов, собиралась проехать к дому. А также в ходе конфликтной ситуации, не проявив выдержку и сдержанность, бросил жезл вслед автомашине марки «Газель» (инкассатор), водитель которой нарушил требование дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен». В настоящее время назначено служебное расследование в отношении вышеуказанного сотрудника, - прокомментировали видео в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.