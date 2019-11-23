В ЗКО построят 5 физкультурно-оздоровительных комплексов

Строительство комплексов запланировано на следующий год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления физической культуры и спорта Асии Аманбаевой, на 2020-2021 годы запланировано строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов в п.Чапаево Акжайыкского района, п.Казталовка и п.Жалпактал Казталовского района, п.Таскала Таскалинского района, п.Шынгырлау Шынгырлауского района. Компанией КПО б.в. объявлен конкурс по определению подрядчика для их строительства. - Также разработана и уже прошла государственную экспертизу про