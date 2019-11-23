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Социум

В ЗКО построят 5 физкультурно-оздоровительных комплексов

Строительство комплексов запланировано на следующий год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления физической культуры и спорта Асии Аманбаевой, на 2020-2021 годы запланировано строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов в п.Чапаево Акжайыкского района, п.Казталовка и п.Жалпактал Казталовского района, п.Таскала Таскалинского района, п.Шынгырлау Шынгырлауского района. Компанией КПО б.в. объявлен конкурс по определению подрядчика для их строительства. - Также разработана и уже прошла государственную экспертизу про
Дана Рахметова
В ЗКО построят 5 физкультурно-оздоровительных комплексов
Строительство комплексов запланировано на следующий год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления физической культуры и спорта Асии Аманбаевой, на 2020-2021 годы запланировано строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов в п.Чапаево Акжайыкского района, п.Казталовка и п.Жалпактал Казталовского района, п.Таскала Таскалинского района, п.Шынгырлау Шынгырлауского района. Компанией КПО б.в. объявлен конкурс по определению подрядчика для их строительства. - Также разработана и уже прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на 160 мест в п.Сайхин Бокейординского района и в п. Подстепный Теректинского района. На сегодня 7 проектов физкультурно-оздоровительных комплексов включены в перечень инвестиционных проектов компаний КПО б.в., - сообщила Асия Аманбаева. На сегодняшний день общее количество жителей области, стабильно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 193 270 человек или 29,5 % от общего количества населения области. По сравнению с 2018 годом количество стабильно занимающихся выросло на 0,3%. (2018 год - 190639 человек или 29,2%). До конца 2019 года планируется довести количество занимающихся физической культурой и спортом до 31%. За 10 месяцев 2019 года из 46 открывшихся спортивных площадок по области 13 преднозначены для street workout. Все спортивные площадки построены в районах области. Из них в Акжайкском 6 площадок, в Байтерекском 5 площадок, в Бокейординском 1 площадка, в Бурлинском 9 площадок, в Жангалинском 5 площадок, в Жанибекском 3 площадки, в Казталовском 6 площадок, в Каратобинском 2 площадки, в Сырымском 2 площадки, в Таскалиском 1 площадка, в Теректинском 3 площадки, в Шынгырлауском 3 площадки. В г.Уральск 31 спортивным площадкам проведены капитальные ремонты. На сегодняшний день компанией КПО б.в. был заключен договор с подрядчиками на строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на 160 мест в п.Жангала и в п.Жанибек. В данных районах начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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