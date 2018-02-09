В ЗКО построят ветряную электростанцию

В Бурлинском районе планируется строительство ветряной электростанции, запуск в действие элеватора и молокозавода и реконструкция водно-зеленого бульвара «Наурыз» за счет местных бизнесменов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом руководству области и жителям Бурлинского района сообщил на отчетной встрече с населением аким Бурлинского района Алдияр ХАЛЕЛОВ. Он отметил, что с 2018 по 2025 годы в Бурлинском районе намечено 14 инвестиционных объектов на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Непосредственно в 2018 году планируется открытие мини-цеха по производству молочных продуктов в Бур