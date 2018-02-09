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Социум

В ЗКО построят ветряную электростанцию

В Бурлинском районе планируется строительство ветряной электростанции, запуск в действие элеватора и молокозавода и реконструкция водно-зеленого бульвара «Наурыз» за счет местных бизнесменов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом руководству области и жителям Бурлинского района сообщил на отчетной встрече с населением аким Бурлинского района Алдияр ХАЛЕЛОВ. Он отметил, что с 2018 по 2025 годы в Бурлинском районе намечено 14 инвестиционных объектов на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Непосредственно в 2018 году планируется открытие мини-цеха по производству молочных продуктов в Бур
gorod
В ЗКО построят ветряную электростанцию
В Бурлинском районе планируется строительство ветряной электростанции, запуск в действие элеватора и молокозавода и реконструкция водно-зеленого бульвара «Наурыз» за счет местных бизнесменов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом руководству области и жителям Бурлинского района сообщил на отчетной встрече с населением аким Бурлинского района Алдияр ХАЛЕЛОВ. Он отметил, что с 2018 по 2025 годы в Бурлинском районе намечено 14 инвестиционных объектов на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Непосредственно в 2018 году планируется открытие мини-цеха по производству молочных продуктов в Бурлинском сельском округе, начнется реконструкция и модернизация «Казахстанского элеватора» и молокоперерабатывающего завода «Аксайтагамдары» и разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство нового полигона ТБО, поскольку нынешний, что расположен в 3 километрах от Аксая и действующий уже более 30 лет, не соответствует санитарным правилам. Продолжится ремонт улиц Аксая, подъездных дорог в сельских округах и завершится ремонт теплотрассы 4 и 5 микрорайонов. - В ноябре прошлого года был подписан меморандум между акиматом Бурлинского района и ТОО «Ветряная энергия» на строительство ветряной электростанции мощностью до 50 МВт на территории района. На 2018 год инвестором запланировано только проект и получение разрешительных документов, а само строительство начнется в 2019 году, - сообщил Алдияр ХАЛЕЛОВ. По словам акима района внедрение данного проекта даст району бесперебойную подачу электроэнергии. По программе «Рухани жангыру» в нынешнем году в Бурлинском районе предусмотрено 10 проектов, в числе которых благоустройство парка «Наурыз». К слову, это благоустройство будет проводиться за счет средств местных предпринимателей. Как стало известно, в начале года Алдияр Халелов провел встречу с бизнесменами, где представил их вниманию проект благоустройства парка.Тогда руководитель района обратился к предпринимателям с предложением принять участие в реконструкции парка. Это предложение было принято и на сегодня создана рабочая группа из числа бизнесменов. Предположительно затраты на реконструкцию составят свыше 300 миллионов тенге. Известно, что в парке будут установлены скульптурные композиции, площадка для молодоженов, спортивные площадки, фонтаны. В ходе встречи также были озвучены вопросы населения. Речь шла о необходимости строительства в Аксае здания отдела образования, Ледового дворца, автомобильного моста в северную часть города. На встрече с вопросами к акиму обратились переселенные жители села Березовка. Люди высказали недовольство несправедливым, по их мнению, распределением квартир в Аксае. На что замакима ЗКО Игорь Стексов заявил, что эти вопросы можно решить в рабочем порядке.
 
строительство отчет

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