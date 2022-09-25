По информации РГП "Казгидромет", 26 сентября в ЗКО ожидается дождь, гроза, температура воздуха днем +16 градусов, ночью +8. В Атырау погода без осадков, днем +21 градус, ночью +13. В Актобе небольшой дождь, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Днем +15 градусов, ночью +8. До 22 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью похолодает до 17 градусов тепла. В Алматы синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +31 градус, ночью +18. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.