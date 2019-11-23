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Социум

В ЗКО предложили ограничить время работы ночных клубов

В департаменте полиции отметили, что с начала года в увеселительных заведениях было совершено 208 преступлений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Западно-Казахстанской области прошло заседание комиссии, на котором рассматривались вопросы профилактики преступности. В нем приняли участие сотрудники исполнительных органов и правоохранительных структур. - С начала года в клубах, ресторанах и кафе совершено одно покушение на убийство, пять грабежей, пять фактов нанесения тяжкого вреда здоровью, один из которых повлек смерть потерпевшего, 31 фак
gorod
В ЗКО предложили ограничить время работы ночных клубов
В департаменте полиции отметили, что с начала года в увеселительных заведениях было совершено 208 преступлений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Западно-Казахстанской области прошло заседание комиссии, на котором рассматривались вопросы профилактики преступности. В нем приняли участие сотрудники исполнительных органов и правоохранительных структур. - С начала года в клубах, ресторанах и кафе совершено одно покушение на убийство, пять грабежей, пять фактов нанесения тяжкого вреда здоровью, один из которых повлек смерть потерпевшего, 31 факт хулиганства и 43 кражи, - сообщил заместитель начальника управления МПС ДП ЗКО Алибек Кусаинов. Полицейские отметили, что большие проблемы им доставляют клубы, которые работают до утра. - У нас есть список из семи увеселительных заведений, где чаще всего совершаются противоправные деяния. Какая необходимость клубам работать до 4-5 утра? Потенциальные клиенты приходят до часу ночи. Позже приходят люди, которые ушли из закрывшихся заведений, чтобы дойти до кондиции. Они или сами могут совершить преступление, или стать их субъектами. Большие жалобы у нас к администраторам клубов. Когда наши сотрудники просят показать им записи с камер видеонаблюдения, они отказывают и требуют письменный запрос, - заявил первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев. Представитель одного из ночных клубов Уральска заявил, что при открытии заведения они делали ставку на живое исполнение музыки. Но это не привлекло клиентов. - Мы заметили, что основные клиенты к нам приходят поздней ночью. Мы работаем до четырех утра. Устраиваем дискотеку. Драки случаются, но охранники выводят людей на улицу, - отметил он. Заместитель руководителя аппарат акима ЗКО Аслан Досжанов подчеркнул, что необходимо навести порядок в этой сфере. - В других городах Казахстана рестораны и клубы работают до двух ночи. В Уральске устроили бардак. Страшно с детьми зайти в некоторые заведения, - сказал он. В полиции заявили, что проведут работу с владельцами ночных клубов и ресторанов. - Кроме этого, мы призываем предпринимателей устанавливать камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки для вызова охранных фирм. Это позволит обеспечить оперативное прибытие на место преступления сотрудников органов правопорядка, - сказал Серик Суйнбаев. В полиции отметили, что в ЗКО с начала года зарегистрировано 10 тысяч преступлений, это на 2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
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