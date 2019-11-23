В ЗКО предложили ограничить время работы ночных клубов

В департаменте полиции отметили, что с начала года в увеселительных заведениях было совершено 208 преступлений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Западно-Казахстанской области прошло заседание комиссии, на котором рассматривались вопросы профилактики преступности. В нем приняли участие сотрудники исполнительных органов и правоохранительных структур. - С начала года в клубах, ресторанах и кафе совершено одно покушение на убийство, пять грабежей, пять фактов нанесения тяжкого вреда здоровью, один из которых повлек смерть потерпевшего, 31 фак