В ЗКО продлили карантин. Как теперь будут работать объекты

30 марта главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в свое предыдущее постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 марта в ЗКО вышло новое постановление главного санврача Мухамгали Арыспаева, которое вступило в силу 20 марта, а 30 марта он внес изменения. Так, с 1 апреля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводятся дополнительные ограничения. К слову, на протяжении 10 дней ЗКО находится в "красной" зоне. В традиционном формате учатся сельские школы с контингентом до 300 учащихся. В классах должно быть не более 25 человек. Исключение