Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум COVID-19

В ЗКО продлили карантин. Как теперь будут работать объекты

30 марта главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в свое предыдущее постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 марта в ЗКО вышло новое постановление главного санврача Мухамгали Арыспаева, которое вступило в силу 20 марта, а 30 марта он внес изменения. Так, с 1 апреля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводятся дополнительные ограничения. К слову, на протяжении 10 дней ЗКО находится в "красной" зоне. В традиционном формате учатся сельские школы с контингентом до 300 учащихся. В классах должно быть не более 25 человек. Исключение
Арайлым Усербаева
В ЗКО продлили карантин. Как теперь будут работать объекты
30 марта главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в свое предыдущее постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 марта в ЗКО вышло новое постановление главного санврача Мухамгали Арыспаева, которое вступило в силу 20 марта, а 30 марта он внес изменения. Так, с 1 апреля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводятся дополнительные ограничения. К слову, на протяжении 10 дней ЗКО находится в "красной" зоне. В традиционном формате учатся сельские школы с контингентом до 300 учащихся. В классах должно быть не более 25 человек. Исключение: школы Уральска, Бурлинского района и района Байтерек. Численность детей в классах не более 15 человек. В комбинированном формате учатся ученики 1-5, 9, 11(12) классов.
В ЗКО продлили карантин. Как теперь будут работать объекты
В ЗКО продлили карантин. Как теперь будут работать объекты
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article