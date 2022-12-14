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Социум

В ЗКО прогнозируют снег

Также в области ожидается гололед. По информации РГП "Казгидромет", 15 декабря, в ЗКО переменная облачность, снег. Температура воздуха днем -4 градуса, ночью -10. В Атырау малооблачно, без осадков. Днем -2 градуса, ночью -10. Осадков не ожидается и в Актобе. Температура воздуха днем составит -9 градусов, ночью -18. Шесть градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. В Алматы синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, днем -1 градус, ночью -10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтес
gorod
В ЗКО прогнозируют снег
Также в области ожидается гололед. 
Весенний снегопад обрушился на Уральск
Весенний снегопад обрушился на Уральск
По информации РГП "Казгидромет", 15 декабря, в ЗКО переменная облачность, снег. Температура воздуха днем -4 градуса, ночью -10. В Атырау малооблачно, без осадков. Днем -2 градуса, ночью -10. Осадков не ожидается и в Актобе. Температура воздуха днем составит -9 градусов, ночью -18. Шесть градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. В Алматы синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, днем -1 градус, ночью -10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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