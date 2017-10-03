Как рассказал владелец ИП «Каверин» Сергей КАВЕРИН, мощность молокоперерабатывающего цеха, где производят чечил, 5 тонн в час. - На нашем производстве все стерильно, соблюдены все нормы и правила санитарных условий. На территорию завода заезжает машина с цистерной собранного у населения молока, а в холодный период года прямо в цех, где лаборанты в первую очередь снимают пробу поставленного сырья. Анализы на определение жирности, кислотности, наличие воды, плотности и содержание белка проводится на анализаторе в течение 45 секунд. В день у нас проходит 700 проб. То есть получается, что мы проводим анализы на каждое ведро молока, не исключая ни одного подворья. Потом молоко проходит обязательную очитку через сепаратор, который очищает 10 тонн в час от молочной слизи, инородных тел и бакосеменения. Следующий этап - это пастерилизация и потом продукция поступает в сепаратор – сливкоотделитель, - рассказал Сергей КАВЕРИН. Сергей КАВЕРИН пояснил, что сыр они производят только из натуральных продуктов и без химических добавок. - Потом мы делаем брынзу, а уже из нее сыр-чечил. После охлаждения происходит резка, потом плетение и уже копчение. Хотелось бы отметить, что в чечил мы добавляем пепсин, это натуральная железа из говяжьего желудка. Потом молочный белок и соль. Позже продукт проходит консервацию с помощью копчения. Срок хранения копченного сыра достигает 90 дней. Всю продукцию взвешиваем и по заказу упаковываем в вакуумные пакеты, - отметил Сергей КАВЕРИН. Со слов директора ИП «Каверин», вся продукция их производства раскуплена две недели вперед. Поставка идет во многие города Казахстана.