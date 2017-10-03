В редакцию «МГ» обратились родители учениц школы №37. Они рассказали, что начиная со 2 октября девочек перестали пускать на занятия из-за того, что школьницы носят платок. По словам папы школьницы Тлекжана ЖАНТЛЕУОВА, вчера, 2 октября, они привели своих детей в школу как обычно, однако в класс их не запустили. - На пороге школы нас встретила директор, которая запретила заходить на занятия. Она пояснила, что девочки нарушают школьный режим, они должны снять платки, чтобы посещать уроки. Мы считаем, что каждый ребенок имеет право получить образование, согласно Конституции РК. Мы этого сделать не можем, потому что нарушим наши традиции, это наша религия. Наши дочери взрослые, и по законам шариата они должны покрывать голову. Потом мы составили акт о том, что нас не впустили в школу, его никто не подписал, правда, - рассказал Тлекжан. Кроме того, родители отметили, что их детей впервые не пускают на уроки из-за ношения платков. - Кто-то начал свой учебный путь с этой школы, а кто-то уже 5 лет учится в ней. До этого момента они (школьницы - прим. автора) всегда покрывали голову и так ходили. Поведение и успеваемость у них отличные. Они все опрятные и чистые. Носят форму как и положено. Только единственное, это платок на голове, - пояснили возмущенные родители. Заместитель руководителя отдела образования города Уральск Батика ПАЙДИНА подтвердила, что 13 девочек действительно не пропустили на занятия в школу №37. - Согласно закону об образовании 2016 года, во всех школах города введена единая школьная форма. О том, какой длины, цвета будет школьная форма, решается на едином итоговом родительском собрании в конце учебного года. На нем присутствуют все родители, а если кто-то не смог прийти, то классный руководитель доводит до них о принятых решениях. Поэтому каждая школа имеет свою школьную форму и школа №37 не исключение. Все ученики обязаны выполнять эти требования. Поэтому действия администрации основаны именно на именно этих требованиях. То есть девочки не должны ходить в мини-юбках, на высоких каблуках с окрашенными волосами, использовать косметику. Платки в школьной форме также не предусмотрены. Требования одинаковые абсолютно для всех. Тем более на данный момент в школах тепло, и в этом необходимости нет, - отметила Батика ПАЙДИНА.