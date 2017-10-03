Директор КГП "Атырау Су Арнасы" Андрей ТАШЛЫКОВ подозревается в присвоении и растрате более 1 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- 2 октября 2017 года сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 189 часть 3, п.2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Задержан руководитель КГП «Атырау Су арнасы» Ташлыков Андрей 1965 г.р., - говорится в распространенном сообщении пресс-службы прокуратуры Атырауской области. Подробности выясняются. Ерлан ОМАРОВ