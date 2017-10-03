В редакцию "МГ" обратилась девушка по имени Дарья. Она рассказала, что состоит в группе "Мамочки Уральска вместе", которая насчитывает около сотни участников. - У нас есть группа в инстаграмме. Не так давно туда написала девушка, которая назвалась Еленой, и сообщила, что она занимается доставкой детских вещей по оптовым ценам, но нужно при этом брать всю "линейку" вещей, - рассказывает Дарья. - Она дала нам номер, чтобы мы могли делать заказы через Whats App. Естественно, цены были приемлемые и мы стали заказывать вещи. Оплату она требовала вперед. Мы оплачивали через киви-кошелек или Каспи банк. По словам Дарьи, заказы они делали на немалые суммы - 10, 20 тысяч тенге, а кто-то даже и на 40 тысяч. - Потом она нам сказала, что живет в Зачаганске, объяснила, куда надо приехать, назвала адрес, однако, как выяснилось, такого адреса не существует. Мы стали звонить, но телефон отключен. Получается она собрала с нас почти миллион тенге. У некоторых из нас есть чеки. Мы обратились в полицию, там заявление приняли, но лишь посмеялись над нами, - рассказала расстроенная девушка. - Просто хотелось бы, чтобы другие не попадались на удочку вот таких вот мошенниц. Как выяснилось, заявление в полицию смогли написать лишь те девушки, у которых были чеки о перечислении денег. Таковых оказалось лишь четверо. В ДВД ЗКО подтвердили, что к ним обратились 4 женщины с заявлением. По ним начато досудебное расследование. - Мы просим жителей области быть осторожными, заказывая товары через интернет. Это распространенный вид мошенничества. Прежде чем что-то заказать, нужно убедиться, что это не мошенники, - предупредили полицейские.