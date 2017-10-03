Иллюстративное фото с сайта baikal24.ru Группа воров, состоящая из четырех человек, орудовала в Атырау с марта по сентябрь текущего года. Банда состояла из троих подростков и одного совершеннолетнего парня, которые обворовывали коттеджи и частные дома в различных микрорайонах города. За полгода домушники успели совершить 18 эпизодов краж. - Полицейскими установлено, что группа воров орудовала в пригородных микрорайонах Мирас, Жулдыз, Коктем, Акжар. Выносили в основном домашнюю утварь, бытовую технику, деньги, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. К примеру, в одном из коттеджей воры вынесли шифоньер, предметы домашнего обихода и жидкокристаллический телевизор на сумму 2,5 миллиона тенге. Как выяснилось, на украденные и вырученные за полгода средства подозреваемые купили себе три автомобиля - два автомобиля марки "ВАЗ 2109" и один марки "ВАЗ 21010". В настоящее время все три автомобиля кофискованы.

- На данный момент 20-летний участник банды водворен в СИЗО. По всем эпизодам краж начато досудебное расследование по ч.2,3 ст.188 УК РК - "Кража". Остальным подозреваемым 14, 15 и 17 лет, все они являются жителями Атырауской области. Также выяснилось, что несколько участников банды уже привлекались к уголовной отвественности по этой же статье, - сообщили в пресс-службе ДВД.