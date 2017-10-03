Валерий ЛЕМЕШКО вышел из дома 17 сентября и больше его родные не видели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказали родные погибшего, тело Валерия ЛЕМЕШКО нашли рыбаки в реке Урал в районе стеллы. - 26 сентября местные рыбаки увидели в реке труп и вызвали полицию. Потом позвонили нам имы его опознали, - сообщили родные. Напомним, 36-летний мужчина пропал 17 сентября. Он вышел из дома в районе второго дачного поселка и не вернулся.  