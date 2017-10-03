Сегодня семья из восьми человек ютится в двухкомнатном частном доме, за аренду которого уходит вся зарплата кормильца - 30 тысяч тенге. Глава семейства Ричард ИСМАГУЛОВ работает в автошколе рабочим, его супруга Ажар - домохозяйка, она находится в отпуске по уходу за ребенком, которому едва исполнилось 9 месяцев. Старшим детям 15,13, 11, 8 лет и 3 года. Старшая дочь является учащейся колледжа, двое средних - школьники, двое младших детей и 11-летний сын-инвалид - сидят дома с матерью. Мальчик страдает эпилепсией и вынужден занимается по школьной программе на дому. По словам матери, приходящим учителям также надо оплачивать услуги. - От государства я получаю пособие как многодетная мать в размере 10 тысяч тенге, зарплата мужа полностью уходит на аренду жилья, время от времени нам помогают благотворительные фонды города, по большим праздникам простые люди приносят продукты. Пенсия ребенка уходит на продукты, одежду и проезд. Знаю, что за рождение шестерых детей мне положено повышенное пособие, но его получать я смогу после того, как самому младшему ребенку исполнится 1 год, пока же нам приходится сводить концы с концами, - рассказывает Ажар ЕЛЕМЕСОВА. У семьи никогда не было своего дома, вот уже несколько лет Ажар стоит в очереди на получение жилья, которая движется с большим трудом. Перед женщиной на получение квартиры от государства стоит чуть больше 4 тысяч человек. Впереди зима, и женщина опасается, что денег на оплату жилья перестанет хватать, и они окажутся на улице. На данный момент семье требуется любая материальная помощь: теплая одежда и обувь, продукты, лекарства и памперсы. К сожалению, супруги не имеют банковской карты, на которую можно перечислять финансовые средства, поэтому Ричард и Ажар всех неравнодушных людей просят обращаться по номеру телефона +77025214204, или по адресу: ул.Досмухамедова, 22 (бывшая Московская), напротив грузинского ЭКО "Иверия".