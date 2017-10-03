Как сообщили в пресс-службе РГП "Батыс" нацгвардии РК, инцидент произошел 2 октября около 21.00. - Во время патрулирования около ТД "Астана" солдаты заметили молодого человека, который, затянув жгут на руке, вводил себе в вену жидкость бурого цвета. При наружном досмотре у молодого человека обнаружили в левом внутреннем кармане куртки сверток с веществом зеленого цвета со специфическим запахом, - рассказали в пресс-службе РГП "Батыс" нацгвардии РК. Задержанного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.