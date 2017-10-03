Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ, реконструкция тепловых сетей была начата этим летом. - Летом были отремонтированы 1 и 5 котлы, проведен текущий ремонт теплотрасс. Для модернизации нашей ТЭЦ Европейский банк реконструкции и развития выделил 6,7 млрд тенге. Модернизация будет проведена в несколько этапов, и мы планируем заменить все оборудование, которое проработало с 1960 года, на более современное, которое позволит вырабатывать больше дешевой электроэнергии для региона и, конечно же, тепла, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. - В последний приезд представителей банка мы провели расчеты, и они оказались меньше, чем в предыдущий, что позволит нам сэкономить. По словам главы региона Алтая КУЛЬГИНОВА, на реконтрукцию магистральных тепловых сетей деньги также выделяются из местного бюджета. - На эти средства будут отремонтированы старые котлы, которые находятся в эксплуатации уже больше 50 лет. Эти котлы должны вырабатывать по 10 МВт в сутки, а вырабатывают сейчас всего лишь 7. Модернизация позволит нам увеличить эти показатели до 18 МВт, - отметил аким области. Стоит отметить, что новое оборудование не будет наносить вред экологии. Вода, которую будет забирать насос для получения пара, не будет сливаться в реку Урал, а продолжит циркулировать в системе.