Иллюстративное фото с сайта youtube.com Велопробег стартует 7 октября в 10.00 от Казахского драматического театра им. М.Утемисова, далее маршрут будет пролегать через проспект Азаттык и ул.Сатпаева. Общая протяженность массового заезда составит 9500 метров. К участию в мероприятии приглашаются жители и гости нефтяной столицы. По итогам заезда победители будут награждены медалями от имени акима г.Атырау. Вся дополнительная информация по телефону: 8 701 914 35 77