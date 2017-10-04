Теперь за нарушение ношения школьной формы родителям грозит штраф, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В региональной службе центральных коммуникаций состоялся брифинг, темой которого стала обязательное ношение  формы в школах ЗКО. По словам руководителя управления по делам религий по ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, согласно Конституции РК, наша страна является светским государством. - Мы должны отметить, что никакая религия не может быть установлена в качестве государственной или  обязательной. У нас образование делится на светское и духовное. Есть духовные организации, в стране также есть возможность получить  религиозное образование в медресе. Никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией по закону нашей страны, - отметил Саялбек ГИЗЗАТОВ. Как рассказала и.о руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВА, требования о единой форме были введены в 2016 году. - В начале учебного года с родителями была проведена разъяснительная работа по требованиям к школьной форме. Им дали время для соблюдения этих требований в течение месяца. Теперь предпринимаются определенные меры. Сейчас управлением образования ведется мониторинг данной ситуации не только в школе №37, но и в других школах. Аналогичная ситуация сложилась еще в 20 школах города, а также в Зеленовском, Акжайыкском, Теректинском, Бурлинском и Чингирлауском районах, - пояснила Зауре ГУМАРОВА. По словам руководителя департамента по контролю в сфере образования ЗКО Светланы БАХИШЕВОЙ, согласно статье 409 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта», за нарушение ношения школьной формы родители могут быть оштрафованы на 10 МРП (1 МРП - 2269 тенге). Между тем, как отметили в городском отделе образования, Устав – это основной документ школы, который разрабатывается на основе Конституции, закона РК "Об образовании" и других нормативно-правовых документов, которые также обязаны соблюдать педагоги, ученики и их родители. - Школа в свою очередь является государственным институтом, и выполнение норм законодательства является долгом и обязанностью гражданина РК. Поэтому требования администрации школ по соблюдению утвержденных норм и правил неукоснительно, и считаю, обсуждению не подлежит. За неисполнение этих требований есть законные меры реагирования, если родители не хотят выполнять нормы закона. То есть законные меры принуждения. Это касается и привлечения родителей к административным мерам ответственности. Мы с поддержки огромного количества родителей намерены добиваться, чтобы наши школьники выглядели опрятно, без яркого макияжа, тату, в одежде придерживаться принятой формы, запрета на мини и макси длинную форму юбок у девочек, то есть соответствовать современному образу образованных и культурных людей нашего общества, - сказала руководитель горОО Жанслу Туремуратова. Напомним, 13 учениц не пустили в СОШ №37 из-за ношения платков. Фото Медета МЕДРЕСОВА