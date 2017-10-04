36 курсантов в течение недели пройдут курсы специальной подготовки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новый учебный центр  управления специальной подготовки  ДВД Атырауской области базируется на территории УВД г.Атырау. Здесь будут проходить обучение как по теории,  так и по практическим навыкам уже действующие полицейские со всех районов области. В новом центре созданы все условия: есть столовая, тренировочные залы и тир. Сотрудникам центра были вручены ключи от двух служебных  автомобилей марки "Фольксваген" и "Нива". Выезжать на тренировку на полигоны полицейские-курсанты будут на автобусе, ключи от которого также были вручены руководству учреждения. Обучения курсанты будут проходить неделю. УСП ДВД планируют охватить обучением всех сотрудников  органов внутренних дел. Планируется, что каждый новый поток будет состоять из 36 полицейских. По истечению недели курсанты будут сдавать зачеты, отличившиеся получат специальные сертификаты. Отметим, что в Атырауской области испытывается нехватка почти  300 полицейских. Больше всего стражей порядка не хватает в Макатском и Жылыойском районах. С начала года на работу в ДВД был принят 121 сотрудник, 26 из них окончили высшее заведение МВД РК. Однако это не полностью решило кадровый вопрос. - Приглашаем на работу молодых людей, отслуживших в армии, имеющих высшее и среднеспециальное образование. В свою очередь мы поможем с поступлением в академию МВД в Алматы и Костанае, а также институт МВД в Актобе, - сообщил Аян ДУЙСЕМБАЕВ на одном из брифингов в Региональной службе коммуникаций. Ерлан  ОМАРОВ Фото предоставлено пресс-службой ДВД  